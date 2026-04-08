Andrea Sempio, parte il conto alla rovescia: cosa accadrà tra pochi giorni

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna a un passaggio decisivo. La Procura di Pavia è infatti vicina alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, figura già finita sotto inchiesta in passato e ora nuovamente al centro di un approfondimento investigativo che potrebbe cambiare gli equilibri del caso. Secondo le informazioni più recenti, la decisione potrebbe arrivare già entro fine maggio, anticipando la scadenza tecnica fissata ad agosto. Un’accelerazione che segnala come gli inquirenti ritengano ormai vicino il momento di tirare le somme. Alla chiusura delle indagini, la Procura dovrà scegliere tra due strade: chiedere il rinvio a giudizio di Sempio oppure l’archiviazione. Una scelta che non riguarderà solo l’indagato, ma che potrebbe avere conseguenze rilevanti anche sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015. Un eventuale processo a carico di Sempio aprirebbe infatti scenari complessi, inclusa la possibilità di una revisione della verità giudiziaria finora accertata. Nella puntata del 7 aprile 2026 di Mattino Cinque la conduttrice Federica Panicucci e gli ospiti hanno fatto il punto sulle prove e sugli elementi sotto analisi: sono state depositate le consulenze più attese dalla Procura, tra cui la Bloodstain Pattern Analysis dei RIS di Cagliari, la relazione della prof.ssa Cristina Cattaneo e le analisi del profilo psicologico e comportamentale di Sempio da parte del RACIS. Nello studio si è sottolineato che la Procura ritiene di avere indizi sufficienti per delineare un movente a carico di Sempio, mentre la figura di Alberto Stasi sembrerebbe progressivamente uscire dal centro delle attenzioni investigative. Gli elementi oggi discussi in tv e depositati in Procura, dalle nuove perizie medico legali alla BPA, passando per intercettazioni e profilo dell’indagato, segnano una fase cruciale dell’indagine. La decisione della Procura, attesa entro maggio 2026, potrebbe essere determinante per l’avvio di un eventuale processo o per l’archiviazione definitiva, con implicazioni anche sulla verità consolidata riguardo alla condanna di Stasi.

Il nome di Andrea Sempio è tornato al centro delle indagini dopo nuovi approfondimenti, gli investigatori hanno raccolto ulteriori dati su alibi, orari e contatti, nel tentativo di verificare la tenuta complessiva di una ricostruzione alternativa dei fatti. La relazione più attesa, firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo, ha riesaminato l’autopsia e la scena del crimine avvalendosi di tecnologie avanzate che suggeriscono l’esistenza di una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore. Questo nuovo studio ipotizza inoltre l’utilizzo di almeno due armi diverse per infliggere le ferite mortali.