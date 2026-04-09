Madre e figlia avvelenate, dove avevano consumato i pasti: cresce il mistero

Emergono nuovi dettagli nell'ambito dell'inchiesta sul caso di Pietracatella, dove Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte tra il 27 e il 28 dicembre. Sotto la lente di ingrandimento ci finiscono in particolare due cene e un pranzo consumati tra il 23 e il 24 dicembre, prima che il malore fatale si manifestasse la mattina di Natale. La Procura di Larino ha ipotizzato l'omicidio volontario e gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso si concentrano per questo sulla ricostruzione di quei pasti.

Questi ultimi - riporta Il Messaggero - sono stati preparati in casa da Antonella Di Ielsi e consumati la sera del 23 e per pranzo e cena della Vigilia, una volta in casa del padre e una in quella della suocera. Tra questi, alcuni preparati a base di funghi che avevano inizialmente fatto pensare a un'intossicazione alimentare. Gli inquirenti stanno anche setacciando ogni regalo ricevuto dalla famiglia e in particolare da Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara: cestini gastronomici, barattoli di marmellata e confetture. Non si esclude infatti che il killer possa aver contaminato uno di questi prodotti, sapendo che sarebbe finito sulla tavola della Vigilia.