Madre e figlia avvelenate, clamoroso: l'avvocato rinuncia alla difesa del marito

Un nuovo clamoroso colpo di scena nel Giallo di Pietracatella, la morte di madre e figlia avvelenate: l'avvocato penalista Arturo Messere ha deciso di rinunciare all'improvviso alla difesa del marito e padre delle donne, Gianni Di Vita.

La decisione è stata comunicata nella mattinata, quando il legale ha informato direttamente il suo assistito della scelta di lasciare l’incarico. Una mossa inattesa che arriva mentre l’inchiesta entra in una fase particolarmente delicata e che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda già complessa. Contattato dal Corriere della Sera per chiarire le ragioni del passo indietro, Messere ha parlato di "motivi contingenti", senza fornire ulteriori dettagli. Un chiarimento che non basta però a dissipare i dubbi sul tempismo della rinuncia, maturata proprio nei giorni in cui gli investigatori stanno stringendo il cerchio sugli ultimi elementi utili a ricostruire i fatti.