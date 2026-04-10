Roma, anziano collassa sulle scale? Clamoroso: la reazione di Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron si trova a Roma per una visita ufficiale insieme alla moglie Brigitte Macron. Il viaggio è incentrato sull’udienza con Papa Leone XIV, oltre a un pranzo con il cardinale Pietro Parolin. Non sono invece previsti incontri istituzionali con la premier Giorgia Meloni. E forse, anche per questo motivo, come riporta ilCorriere, il presidente francese non ha risposto alle domande dei cronisti su Trump e Orban.

Accanto agli impegni ufficiali, emergono alcuni fuori programma. Tra questi, una passeggiata serale nel centro della città dopo una cena al ristorante Il Bolognese e una corsa mattutina nel quartiere Prati, nei pressi dell’hotel dove soggiornava.