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Roma, anziano collassa sulle scale? Clamoroso: la reazione di Macron

venerdì 10 aprile 2026
Roma, anziano collassa sulle scale? Clamoroso: la reazione di Macron

1' di lettura

Il presidente francese Emmanuel Macron si trova a Roma per una visita ufficiale insieme alla moglie Brigitte Macron. Il viaggio è incentrato sull’udienza con Papa Leone XIV, oltre a un pranzo con il cardinale Pietro Parolin. Non sono invece previsti incontri istituzionali con la premier Giorgia Meloni. E forse, anche per questo motivo, come riporta ilCorriere, il presidente francese non ha risposto alle domande dei cronisti su Trump e Orban.

Accanto agli impegni ufficiali, emergono alcuni fuori programma. Tra questi, una passeggiata serale nel centro della città dopo una cena al ristorante Il Bolognese e una corsa mattutina nel quartiere Prati, nei pressi dell’hotel dove soggiornava.

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L’episodio più significativo riguarda però proprio la passeggiata serale: Macron si è fermato per prestare soccorso a un anziano accasciato su un gradino. Questo gesto spontaneo rappresenta il momento più inatteso della visita, attirando l’attenzione più degli appuntamenti istituzionali. 

Per il resto, la permanenza romana del presidente si è svolta con grande riservatezza. All’uscita dall’hotel, Macron ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti su temi internazionali, come il cessate il fuoco in Iran o i rapporti con gli altri leader internazionali. Dopo una breve disponibilità per alcuni selfie, è ripartito rapidamente in direzione Vaticano.

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