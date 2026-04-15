Giacomo Bongiorni, il video-choc dell'omicidio: le immagini atroci

Un video svelerebbe quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Massa. Le immagini di una delle telecamere, puntata in direzione del kebab di piazza Palma, mostrerebbe bene il momento iniziale dell'aggressione che ha portato all'omicidio di Giacomo Bongiorni, il padre ucciso davanti al figlio 11enne. Secondo quanto appreso dall'Ansa, i video - in particolare una sequenza filmata - riportano che Bongiorni sarebbe intervenuto in difesa del cognato Gabriele Tognocchi dopo che questo aveva richiamato un gruppo di giovani dicendo loro di smetterla di lanciare bottiglie contro la vetrina di un negozio.

Al rimprovero i giovani - che secondo i familiari di Bongiorni e lo stesso Tognocchi sarebbero stati almeno dieci - avrebbero reagito e si sarebbero avvicinati minacciosamente a Tognocchi, che ha riportato la frattura del setto nasale e di una gamba. Poi il gruppo si è diretto su Giacomo Bongiorni per sferrare un secondo attacco a calci e pugni. Per questo nelle ultime ore al vaglio dei Carabinieri ci sono soprattutto i video delle telecamere di sorveglianza. Una in particolare era puntata proprio verso la scena del delitto.