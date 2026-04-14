Luca Spada, il sospetto sulla fidanzata: la frase in tv che la fa tremare

Parlare o restare in silenzio, è il bivio della strada tutta in salita di Luca Spada quando sarà davanti al Gip per l’inchiesta che lo ha travolto. E mentre la procura lo descrive come un killer freddo, resta un nodo inquietante: il ruolo della fidanzata e – lo riporta La Stampa - quelle frasi che oggi pesano come macigni. L’accusa è pesante: omicidio volontario plurimo. Avrebbe provocato la morte di almeno sei anziani durante i trasporti in ambulanza, somministrando iniezioni di aria nelle vene, pratica che può causare una embolia gassosa, spesso fatale Spada, 27 anni, per gli inquirenti è uno che parlava senza filtri: “Seccare i vecchi”, diceva. Parole che coincidono con le accuse. Ma il punto che fa discutere è un altro. La fidanzata. È lei, intercettata, a chiedere: “Stai facendo secco un altro vecchio?”. Una frase che apre interrogativi pesanti.
Possibile liquidarla come una battuta? La donna, in tv, ha provato a smorzare: “È il suo modo sciocco di parlare di queste cose”. Ma la frase, intercettata, l’ha pronunciata lei. Non lui. E non è un dettaglio. Perché, mentre Spada resta l’unico indagato, quelle parole alimentano il sospetto che qualcuno sapesse. O almeno intuiva. Se non proprio “coordinasse”, altra ipotesi. E allora la domanda diventa inevitabile: ha agito davvero da solo? Intanto gli elementi si accumulano.
Luca Spada, agghiacciante al telefono: "Chiamami codice 4, secchiamo qualcuno...""Chiamami codice 4", si vantava Spadino l’8 luglio 2025 col collega I.R.C. Pochi mesi dopo, il 17 novemb...
L’autopsia sull’85enne Deanna Mambelli parla di embolia gassosa. Siringhe viste nelle tasche di un soccorritore che non avrebbe dovuto usarle. E ancora: “Bisogna che mercoledì 26 facciamo la lunga assieme, così secchiamo qualcuno”, diceva Spada a un collega. Il giorno prima, la Mambelli moriva. Poi c’è il capitolo più oscuro. Spada che sospetta di essere controllato, che cerca microspie, che si inietta aria in ospedale. Gesto disperato o messinscena? Infine i soldi: 200 euro a decesso, 1.200 in totale. Davvero abbastanza per spiegare tutto? Oppure, come emerge dalle intercettazioni, “gli piaceva”? Domande aperte. E una sola certezza: domani, davanti al Gip, Spada dovrà decidere se iniziare a rispondere. O continuare a tacere.