Giacomo Bongiorni massacrato a pugni, cosa emerge sul 17enne: chi è davvero

Il pugno che ha fatto cadere a terra Giacomo Bongiorni in piazza Palma a Massa, provocandone la morte sotto gli occhi della compagna Sara e del figlio di 12 anni, sarebbe stato sferrato da un talento emergente della boxe. Sono questi i dettagli che stanno emergendo dall'inchiesta sulla terrificante rissa in strada, una aggressione di gruppo da parte di giovani e giovanissimi contro il padre di famiglia che aveva avuto il torto di rimproverare i ragazzi per aver tirato delle bottiglie di vetro contro la vetrina di un locale, sabato sera.

Massa, l'omicidio di Giacomo: "Senza dire nulla, lo pestavano e basta. Come lo hanno ammazzato" "È morto per le botte. Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l'avevano ammazzato. ...

Il 17enne fermato per l'omicidio è un campione di boxe. Lo studente, interrogato dai magistrati della Procura di Genova e ora recluso in una comunità, ha spiegato di aver ricevuto una "testata sul naso da Bongiorni", circostanza non confermata dai parenti della vittima e ora al vaglio dei carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza in piazza per ricostruire la rissa.

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In carcere per ora sono finiti i maggiorenni del branco, Ionut Alexandru Miron di 23 anni ed Eduardo Alin Carutasu di 19 anni. Il 17enne, anche lui romeno di origine e italiano di seconda generazione, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera "ha all’attivo numerosi incontri e parecchie vittorie. Si era qualificato alla semifinale di boxe dei campionati giovanili italiani. Nel 2023 aveva vinto un importante torneo «dopo un importante match equilibrato e tattico»" e fino al 2023 ha militato nella Pugilistica Massese. Dopo aver fatto cadere Bongiorni a terra, i tre si sono accaniti sul corpo dell'uomo, massacrato.

Massa, papà ucciso davanti al figlio. Il cognato: "Gli hanno rotto l'osso del collo" "È un momento molto difficile, come si può immaginare. Dal punto di vista fisico ho una frattura sott...

"Ci sono piombati addosso in dieci, non l'ho salvato", ha ricostruito in lacrime il cognato di Bongiorni, il primo a riprendere i ragazzini per le loro intemperanze. Affranti anche i genitori degli aggressori, che al Corriere della Sera si sono sfogati: "Siamo distrutti, non gli abbiamo insegnato a essere violenti".