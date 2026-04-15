Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione di Giovanni: "Chi usava la ricina"

mercoledì 15 aprile 2026
Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione di Giovanni: "Chi usava la ricina"

2' di lettura

Confermata la negatività alla ricina, il mistero di Pietracatella si infittisce. Sembra infatti impossibile che in questo centro di 1.192 anime di cui Gianni Di Vita - marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara - è stato sindaco per due mandati fino al 2015, qualcuno possa aver messo in atto il diabolico piano per uccidere mamma e figlia. Eppure tante cose non tornano. A partire dalla sostanza alla quale sono invece risultate positive le due donne.

Dove è stata presa? è la domanda rivolta da Repubblica e alla quale qualcuno osa rispondere. "La ricina? Mi ricordo solo che mio nonno la usava per uccidere le talpe ma io che faccio l’agricoltore saprei dove prenderla", è il lapidario commento di Giovanni al bar. Le piante di ricina qui attorno si trovano, eccome, anche se tirarne fuori il veleno dai semi non è roba da tutti. Ecco allora che il numero dei sospettati aumenta. Occhi puntati su Gianni Di Vita e sua cugina Laura (che da tre mesi ospita lui e la figlia maggiore Alice). Il motivo? Le loro versioni sulla cena incriminata del 23 dicembre, i "non ricordo" di Di Vita sulle pietanze a tavola non convincono, anche se ieri in questura sono stati convocati altri cinque testimoni che non fanno parte dell’ambito familiare. 

Madre e figlia avvelenate, "mancata necrosi degli organi": cosa significa

Tutti interrogati, tutti in Questura: l'obiettivo risolvere il giallo della madre e della figlia avvelenate con la r...

Intanto è stato fissato per il prossimo 29 aprile, a Bari, l'esame dei vetrini relativi alle autopsie eseguite sui corpi. La convocazione è stata disposta dal medico legale Benedetta Pia De Luca, che ha incaricato le parti - legali e consulenti - di partecipare all'analisi dei campioni istologici prelevati durante l'esame autoptico del 31 dicembre. 

Madre e figlia, il giallo della ricina: "Confermata la negatività del padre". Cambia tutto?

Nessuna positività alla ricina per Gianni Di Vita. Ora arriva la conferma. Il marito di Antonella Di Ielsi e padr...
tag
pietracatella
gianni di vita
antonella di ielsi
sara di vita

Mamma e figlia avvelenate Ricina, "nuovi sospettati": non solo il marito, verso chi punta l'indagine

E ci sono altri sospettati Madre e figlia, il giallo della ricina: "Confermata la negatività del padre". Cambia tutto?

Qualcosa non torna Madre e figlia avvelenate, il sospetto del fratello di Antonella: "Magari era diretto a me"

ti potrebbero interessare

Avete prenotato le vacanze o attendete la fine della crisi in Iran?

Avete prenotato le vacanze o attendete la fine della crisi in Iran?

Madonna e padre pio decapitati: Frosinone sotto choc, cosa c'è dietro

Madonna e padre pio decapitati: Frosinone sotto choc, cosa c'è dietro

Ricina, "nuovi sospettati": non solo il marito, verso chi punta l'indagine

Ricina, "nuovi sospettati": non solo il marito, verso chi punta l'indagine

Roberto Tortora
Giacomo Bongiorni, il video-choc dell'omicidio: le immagini atroci

Giacomo Bongiorni, il video-choc dell'omicidio: le immagini atroci