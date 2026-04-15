Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione di Giovanni: "Chi usava la ricina"

Confermata la negatività alla ricina, il mistero di Pietracatella si infittisce. Sembra infatti impossibile che in questo centro di 1.192 anime di cui Gianni Di Vita - marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara - è stato sindaco per due mandati fino al 2015, qualcuno possa aver messo in atto il diabolico piano per uccidere mamma e figlia. Eppure tante cose non tornano. A partire dalla sostanza alla quale sono invece risultate positive le due donne.

Dove è stata presa? è la domanda rivolta da Repubblica e alla quale qualcuno osa rispondere. "La ricina? Mi ricordo solo che mio nonno la usava per uccidere le talpe ma io che faccio l’agricoltore saprei dove prenderla", è il lapidario commento di Giovanni al bar. Le piante di ricina qui attorno si trovano, eccome, anche se tirarne fuori il veleno dai semi non è roba da tutti. Ecco allora che il numero dei sospettati aumenta. Occhi puntati su Gianni Di Vita e sua cugina Laura (che da tre mesi ospita lui e la figlia maggiore Alice). Il motivo? Le loro versioni sulla cena incriminata del 23 dicembre, i "non ricordo" di Di Vita sulle pietanze a tavola non convincono, anche se ieri in questura sono stati convocati altri cinque testimoni che non fanno parte dell’ambito familiare.