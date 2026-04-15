Giacomo Bongiorni, le parole-choc dell'avvocato: "Calcio in testa modesto e di piatto"

La difesa di Eduard Alin Carutasu, il 19enne fermato in carcere per omicidio volontario, ha fornito la propria ricostruzione dei fatti relativi alla morte di Giacomo Bongiorni. Secondo l’avvocato Enzo Frediani, il ragazzo ha sferrato un calcio alla testa della vittima ‘mentre era già a terra ma per rabbia’, ‘non con effetto mortale’. Si tratterebbe di un gesto "modesto", "dato di piatto", "più per rabbia che non un calcio che vuole far male", mentre Carutasu si stava allontanando con gli altri.

Il legale sostiene che il suo assistito "non è coinvolto in un concorso materiale dell’omicidio" e "non ha dato contributo a causare la morte" di Bongiorni. Durante la rissa in piazza Palma, Carutasu stava aiutando un amico minorenne in difficoltà. Quando Bongiorni è finito a terra dopo essere stato ribaltato dall’amico del 19enne, Carutasu gli ha dato il calcio ‘per rabbia’.La difesa sottolinea che dalle immagini si vede la vittima "afflosciarsi a terra in maniera improvvisa, come un classico esito di un ko".