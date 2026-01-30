Roma, la polizia sgombera? L'immigrato scappa e semina il panico

Panico a Roma. Questa mattina, venerdì 30 gennaio, un 38enne afghano si è reso protagonista di una fuga - con tanto di minaccia di suicidio - e ha sconvolto una diretta Rai, mentre una giornalista stava raccontando le operazioni di sgombero degli ex mercati generali di via Ostiense. L'immigrato ha scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino, gridando frasi sconnesse. Tuttavia, secondo quanto sostengono i vigili, non aveva minacciato il suicidio.
La fuga dell'afghano è stata immortalata in diretta dalla troupe della Rai. E per fortuna è stata notata dagli agenti della polizia locale presenti sul posto. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare l'uomo un momento prima che compisse il gesto estremo e procedure di identificazione e affidamento ai servizi sanitari sono ancora in corso.
"Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno salvato una vita umana - ha spiegato Marco Milano, segretario romano del sindacato Sulp -. Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli, alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalità diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la ‘mission’ delle Polizie Locali d’Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti e organici all’altezza delle garanzie di sicurezza dei cittadini".