Escort a Milano, ecco quanto restava in tasca alle ragazze

Considerazione iniziale, prima di aggiornare i lettori su quest’inchiesta milanese che contiene tutti gli ingredienti necessari per diventare – come si dice oggi – “virale”, vale a dire movida (cioè serate che s’immaginano molto molto, diciamo così, festaiole) belle ragazze, sesso e poi i personaggi che sempre regalano titoli di prima pagina e commenti a strafottere sui social, vale a dire i calciatori. Ecco – naturalmente senza generalizzare, ché di eccezioni ne esistono –madiciamo che i campioni del “rettangolo verde” – come chiamavano il campo da calcio i telecronisti vintage – non godono proprio di una considerazione eccezionale, in ordine alle loro capacità intellettuali. Uno degli indagati, intercettato dagli inquirenti, così diceva: «Qualche calciatore ci sarà (. ..) mi serve qualcuna che li acchiappa... servono altre due o tre sveglie però... qualcuna di furba». Come dire: arrivano i gonzi, vediamo di approfittarne. In questo senso, c’è da dire che i risultati sono arrivati. Pare infatti che oltre 450mila euro – cifra oltremodo ragguardevole – siano stati pagati direttamente da calciatori professionisti, tramite bonifici su conti correnti o su carta prepagata, alla (ancora presunta) associazione dedita al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, attiva su Milano e sull’isola greca di Mykonos. È quanto emerge nell’ordinanza, firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Chiara Valori, che ha portato a quattro arresti (domiciliari) e alla richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un valore che supera gli 1,2 milioni di euro, cifra ritenuta profitto del reato. I quattro arrestati sono Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, considerati i promotori dell’associazione. Sono loro, coppia nella vita e negli affari, a impartire – secondo l’accusa – le direttive ad Alessio Salamone e Luan Amilton Fraga Luz (più un altro indagato), i quali avrebbero poi gestito direttamente i rapporti con i clienti famosi. Una ragazza (anch’essa indagata) avrebbe invece impartito le direttive alle escort.

FIUME DI DENARO

Per la verità, come quasi sempre succede, di tutto questo fiume di denaro alle ragazze arrivavano le gocce. Nel provvedimento emerge infatti che il denaro veniva maneggiato dagli arrestati e solo in piccola parte finiva nelle tasche delle ragazze a cui l’organizzazione metteva a disposizione un alloggio a Cinisello Balsamo e organizzava serate in locali di lusso o interi weekend. Da alcune conversazioni, risulta che le escort ricevessero del denaro per le prestazioni sessuali, ma le stesse non venivano retribuite direttamente dal cliente ma dagli organizzatori: alle ragazze venivano poi consegnate delle buste di contanti in base alle prestazioni rese e a quanto incassato. Cioè? Quanto? In alcuni dialoghi intercettati si fa riferimento a compensi variabili «fra i 70-100 euro a serata, a seconda che la ragazza utilizzi o meno l’alloggio di Cinisello» e su tale importo «può essere riconosciuta una maggiorazione del 10% dell’incasso», nel caso in cui venga organizzato un tavolo con il cliente. Spiega una ragazza: «Se io invito un tavolo, cioè se io faccio un tavolo, faccio fare un tavolo a qualcuno, tutto quello che spende io prendo il dieci per cento (...) tipo l’altra volta ho fatto un tavolo di un calciatore, lui ha speso tremila... sì, tremila e qualcosa, e io in una sera ho fatto quattrocento euro».