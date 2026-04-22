Paolo Crepet, madre suicida coi figli: "Brava donna? Evitiamolo..."

"Non un semplice gesto d'impeto". Paolo Crepet commenta così l'agghiacciante notizia che arriva da Catanzaro, dove una donna è morta dopo essersi gettata dal balcone di casa sua insieme ai tre figli, due di loro morti sul colpo. Lo psichiatra tiene a ribadire che non è un gesto maturato in quell'istante di follia. Anzi, "dobbiamo smetterla anche con la retorica della 'donna molto religiosa': è il segno che non abbiamo capito nulla. Questa madre era semplicemente sola, profondamente sola. Il suo disagio non è stato intercettato da nessuno. Se avesse avuto anche solo un'amica presente, forse quel dolore sarebbe stato colto e lei sarebbe stata aiutata".

Insomma, quelle spesso riportate sono "le consuete letture superficiali che accompagnano questi eventi. Non se ne può più, ci vuole rispetto per il dolore delle persone che non ci sono più". Nonostante le cronache locali accennino a "lievi disturbi psichici" e alla possibilità che la donna soffrisse di deprssione post-partum, Crepet sulle colonne del Messaggero sottolinea che "l'elaborazione di un dolore insopportabile è un processo umano complesso che non può essere liquidato con definizioni sbrigative. Dobbiamo avere il coraggio di dire che oggi la solitudine totale è il vero problema, e non mi riferisco al luogo della tragedia perché è un fenomeno che riguarda il Paese intero, tutti sui social e zero relazioni umane". Da qui la conclusione: "Io non so se la donna fosse seguita o no, non lo posso sapere, ma dire che era una 'brava donna' non serve a nulla. Serve riconoscere che siamo esseri umani, non macchine, e che il dolore richiede tempo e presenza per essere gestito. Certamente l’elaborazione di un dolore così insopportabile non avviene in poche ore".