Ancona, donna pestata a morte in casa: caccia al marito

Un terrificante episodio di violenza domestica scuote l'Italia. In un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione del comune di Monte Roberto, in provincia di Ancona, una donna di 50 anni è stata trovata senza vita. Pestata a morte. Si chiamava Sadjide Muslija, di origini macedoni, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe morta in seguito a un’aggressione brutale. I sospetti si concentrano sul marito, Nazif Muslija, suo coetaneo e connazionale, attualmente irreperibile: l’uomo non si è presentato al lavoro e risulta in fuga.

La coppia aveva ripreso a convivere dopo un periodo di separazione, nonostante una lunga scia di violenze. Negli ultimi anni, Sadjide aveva più volte denunciato i maltrattamenti subiti dal coniuge, raccontando di aggressioni fisiche che andavano avanti da almeno due anni. L’episodio più grave risale allo scorso aprile, quando l’uomo era stato arrestato al termine di una violenta escalation: armato di un’ascia, aveva sfondato la porta della camera da letto in cui la donna si era barricata, costringendola poi a fuggire e a cercare aiuto dai vicini.

In quell’occasione, la donna aveva dato conto anche delle minacce di morte delle accuse di tradimento che le muoveva il marito. Durante l’aggressione le era stato distrutto il telefono, impedendole di chiedere soccorso. Dopo essere stata costretta a scappare di casa, l’uomo si era diretto verso l’abitazione di un presunto rivale, danneggiando anche lì l’ingresso, senza però trovare nessuno all’interno. Al suo rientro era stato fermato dai carabinieri e la moglie aveva sporto un’ulteriore denuncia.

Nonostante il precedente, nel luglio successivo il marito aveva patteggiato una pena e, poco tempo dopo, i due avevano deciso di tornare a vivere insieme. Un tentativo di ripartenza che, alla luce dei fatti, si è trasformato in una tragedia. Ora le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche dell’uomo, mentre la comunità locale resta sotto shock per l’ennesima vita spezzata dalla violenza tra le mura domestiche.