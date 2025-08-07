Roma, rottweiler sbrana 25enne? La vergogna della padrona

La polizia locale di Roma Capitale ha fatto il suo lavoro e individuato, dopo articolate indagini, la padrona del cane, un rottweiler, che lo scorso 9 Luglio alla Fiera di Roma aveva aggredito una donna di 25 anni, provocandole ferite giudicate guaribili in 35 giorni. Subito dopo l’aggressione la padrona, una donna di 63 anni, era fuggita con l’animale a bordo della sua auto, una Mercedes Classe B, non prima di aver occultato la targa posteriore con uno straccio, nel goffo tentativo di non essere identificata.
L’XI Gruppo Marconi della polizia locale per settimane ha esaminato i video di sorveglianza sia della Fiera sia del territorio circostante e ha raccolto diverse testimonianze. Dopodiché, quando il raggio di ricerca si è ristretto, la responsabile è stata individuata grazie ad appostamenti mirati. Alla fine, una pattuglia di caschi bianchi è riuscita a fermarla mentre si trovava a passeggio proprio con il suo cane, in un’area oltretutto non molto distante dal luogo d’aggressione. L’animale è stato subito preso in consegna e portato al canile, allertato il personale veterinario della ASL Roma 3. La donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per lesioni personali, omissione di soccorso, omessa custodia e malgoverno di animali.
Pisa, rottweiler sbrana 50enne: in che condizioni la ha ridottaUna donna di 50 anni è stato azzannata stamani, giovedì 3 luglio, dal rottweiler di famiglia e trasferita ...
Con l'aggravante di essersi data alla fuga allo scopo di sottrarsi alle conseguenze del fatto. Prova regina è l’occultamento della targa del proprio veicolo, elemento di pubblica identificazione, con la finalità manifesta di non farsi beccare. Non un episodio isolato, purtroppo, visto che il 1 Luglio, otto giorni prima dell’episodio alla Fiera, un altro rottweiler aveva azzannato due fratellini di 8 e 10 anni, subito portati in pronto soccorso in codice rosso. L’aggressione, stavolta, è maturata a Lavinio Lido di Enea, nel comune di Anzio. I piccoli erano a casa della nonna, proprietaria del cane, che ha scavalcato la recinzione interna al giardino e si è scagliato contro i bimbi. Anche questo cane è stato prelevato dal personale del servizio sanitario veterinario della ASL Roma 6.