Roma, rottweiler sbrana 25enne? La vergogna della padrona

La polizia locale di Roma Capitale ha fatto il suo lavoro e individuato, dopo articolate indagini, la padrona del cane, un rottweiler, che lo scorso 9 Luglio alla Fiera di Roma aveva aggredito una donna di 25 anni, provocandole ferite giudicate guaribili in 35 giorni. Subito dopo l’aggressione la padrona, una donna di 63 anni, era fuggita con l’animale a bordo della sua auto, una Mercedes Classe B, non prima di aver occultato la targa posteriore con uno straccio, nel goffo tentativo di non essere identificata.

L’XI Gruppo Marconi della polizia locale per settimane ha esaminato i video di sorveglianza sia della Fiera sia del territorio circostante e ha raccolto diverse testimonianze. Dopodiché, quando il raggio di ricerca si è ristretto, la responsabile è stata individuata grazie ad appostamenti mirati. Alla fine, una pattuglia di caschi bianchi è riuscita a fermarla mentre si trovava a passeggio proprio con il suo cane, in un’area oltretutto non molto distante dal luogo d’aggressione. L’animale è stato subito preso in consegna e portato al canile, allertato il personale veterinario della ASL Roma 3. La donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per lesioni personali, omissione di soccorso, omessa custodia e malgoverno di animali.