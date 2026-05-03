Angela Taccia, "vediamo se chiamarla": Sempio, altra bomba in Procura

"L'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one.itis".
Lo scriveva Andrea Sempio, con il nickname "Andreas" sul forum Italian Seduction che frequentava assiduamente tra 2009 e 2016. Lo riporta il Corriere della Sera, pubblicando alcuni passaggi particolarmente impressionanti del "lato oscuro" dell'uomo, oggi 37enne, accusato dalla Procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 a Garlasco. All'epoca, Sempio aveva 19 anni e dunque quel "momento oscuro tra i 18 e i 20" coinciderebbe temporalmente con il delitto.
Andrea Sempio, spunta "Andreas": i suoi commenti choc sul forum "Italian Seduction"Spuntano oltre 3mila post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco avvenuto la mattina del ...
Sono state frasi come queste, forse, a indirizzare gli inquirenti verso la tesi del "movente passionale". Secondo i pm, Sempio avrebbe ucciso da solo Chiara, sorella maggiore del suo amico Marco Poggi e più grande di lui di 6 anni, perché quella mattina nella villetta di via Pascoli la ragazza aveva respinto un suo approccio sessuale.
Sempio, Massimo Lovati lo avverte: "Perché non deve presentarsi in Procura"Tra politica e cronaca nera. Andrea Sempio "non deve presentarsi spontaneamente, ma solo se sarà disposto l&...
Tesi sempre respinta da Sempio e dai suoi difensori. E la stessa Angela Taccia, amica di vecchia data del ragazzo e di Marco e oggi avvocato di Andrea, a Quarto Grado ha dato una sua versione su quelle frasi. "Ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c'entra nulla con Chiara Poggi". E lo stesso termine one.itis non andrebbe letto solo come ossessione, "ma come una forma intensa e immatura di innamoramento. Vedremo se chiamarla a testimoniare".