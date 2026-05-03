Angela Taccia, "vediamo se chiamarla": Sempio, altra bomba in Procura

"L'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one.itis".

Lo scriveva Andrea Sempio, con il nickname "Andreas" sul forum Italian Seduction che frequentava assiduamente tra 2009 e 2016. Lo riporta il Corriere della Sera, pubblicando alcuni passaggi particolarmente impressionanti del "lato oscuro" dell'uomo, oggi 37enne, accusato dalla Procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 a Garlasco. All'epoca, Sempio aveva 19 anni e dunque quel "momento oscuro tra i 18 e i 20" coinciderebbe temporalmente con il delitto.