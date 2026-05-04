Milano, ucciso dopo il tentato furto di Gratta e Vinci: condannati a 17 anni i gestori del bar

Sono stati condannati a 17 anni di reclusione Shu Zou e Liu Chongbing, gestori del bar di viale Cermenate a Milano, accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano.

I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà, chiesta dal pubblico ministero, ma condannandoli a una pena superiore rispetto a quella richiesta della Procura di 14 anni.

A entrambi è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività. I familiari della vittima, come stabilito dalla Corte d'Assise, dovranno essere risarciti: 200mila euro a ciascuna delle figlie di Eros Di Ronza e 50mila euro alla moglie, oltre alle spese legali sostenute nel processo.

Il 17 ottobre del 2024, Di Ronza si era diretto al bar con uno scooter rubato poco prima a Milano e aveva forzato la saracinesca, facendo scattare l'allarme. A quel punto era stata allertata la famiglia cinese che gestiva l'attività e che risiedeva vicino al locale.

Il titolare e lo zio, scesi in strada a controllare, avrebbero colto il 37enne proprio nel momento in cui si stava apprestando a lasciare il bar con in mano il gratta e vinci. Davanti a quella scena, i due hanno deciso di intervenire. I primi colpi sarebbero stati inferti con le forbici proprio nei pressi della saracinesca, poi Di Ronza avrebbe tentato, senza successo, la fuga. Raggiunto immediatamente, sarebbe stato nuovamente colpito con le forbici. Il tutto ripreso da una telecamera di sorveglianza.