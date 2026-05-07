Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi", chiuse le indagini: le carte. Stasi, al via l'iter per la revisione

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiesta. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Il Procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, in una nota, ha spiegato che "provvederà" a inoltrare alla Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, "l'atto contestato" al 38enne nel corso dell'interrogatorio del 6 maggio 2026 che è "illustrativo e riassuntivo" delle nuove prove raccolte con la riapertura delle "indagini" sul caso, sin dal 2016-2017, per valutare un'istanza di revisione della condanna per Alberto Stasi.

Secondo la Procura, Sempio è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla "crudeltà" e dai "motivi abietti" per aver ucciso Chiara Poggi con "almeno 12 colpi" il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco in preda "all'odio" causato dal "rifiuto del "suo approccio sessuale". È quanto si legge nell'avviso di chiusura indagini preliminari della Procura di Pavia nei confronti del 38enne. L'atto di 4 pagine, firmato dal procuratore aggiunto, Stefano Civardi, e dalle sostitute Valentina De Stefano e Giulia Rizza ricalca in ogni riga dell'imputazione l'invito a compare per rendere interrogatorio già notificato a Sempio giovedì scorso e che mercoledì, in Procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere.