Marco Poggi, clamorosa accusa ai carabinieri: cos'è accaduto durante l'interrogatorio

Secondo quanto riporta il Tg1 sui suoi canali social, nelle carte dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, i carabinieri si soffermano sul ruolo di Marco Poggi che viene definito "ostile" nel confronto con gli investigatori e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". Il tutto nel giorno in cui è stata comunicata la chiusura dell'indagine su Sempio stesso, ritenuto dalla Procura di Pavia unico esecutore dell'assassinio di Chiara Poggi.
"Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025 - però in questa situazione mi state influenzando" (...), non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive (...) omissis (...), non riesco neanche a finire la frase". Per gli inquirenti nell'esame di Marco Poggi si registra una sostanziale "modificazione" del contenuto delle testimonianze "rese nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima".
Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi", chiuse le indagini: le carte. Stasi, al via l'iter per la revisioneLa Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il respo...
"Non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti. Adesso accade con delle registrazioni di un anno fa dei soliloqui dell'indagato mentre sentiva delle trasmissioni o dei podcast e sinceramente tutto mi pare fuorché un dato confessorio", aveva spiegato l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, in un video in cui ribadisce che sono chiari gli elementi a carico di Alberto Stasi nella sentenza definitiva e spiega che Andrea Sempio viene "braccato e intercettato", ma è "una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto" di Chiara Poggi.