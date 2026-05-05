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Pamela Genini, orrore al cimitero: chi ha scattato la foto al loculo

martedì 5 maggio 2026
Pamela Genini, orrore al cimitero: chi ha scattato la foto al loculo

2' di lettura

L’ultima foto scattata da Francesco Dolci al loculo di Pamela Genini è datata 23 marzo 2026, lo stesso giorno in cui è stata scoperta la profanazione della tomba della 29enne, uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin.La macabra scoperta avvenne alle 9:30 del mattino, mentre si stava procedendo al trasferimento del feretro dal loculo provvisorio alla nuova tomba di famiglia. La salma di Pamela è stata trovata senza testa.

Dolci, che si definisce amico di Pamela dal 2019 e suo ex fidanzato, sostiene di essere arrivato al cimitero di Strozza solo nel pomeriggio, intorno alle 17:40. "Ero in caserma dai carabinieri di Villa d’Almè per depositare una querela. Uscito da lì sono passato da Pamela, come facevo sempre dopo aver presentato denunce. Volevo dirle: ‘Guarda che la sto facendo pagare a chi ti ha fatto del male", ha raccontato. Al suo arrivo ha notato due tasselli mancanti sotto il loculo e ha pensato che stessero finalmente montando la lapide di marmo. In quel momento i carabinieri e il pm avevano già effettuato i rilievi e portato via la bara per le indagini.

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Nei mesi precedenti Dolci aveva scattato almeno otto foto al loculo, documentando presunte anomalie come viti girate in modo diverso e la presenza di mastice marrone debordato. Alcune di queste immagini, in particolare quelle del 19 novembre e del 13 gennaio, mostrano chiaramente il materiale sospetto.Le sue fotografie, inizialmente criticate, sono ora considerate elementi utili all’indagine sul vilipendio di cadavere. I carabinieri hanno infatti lanciato un appello a tutti i cittadini per raccogliere qualsiasi foto o video del loculo dal 24 ottobre 2025 al 23 marzo 2026.

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