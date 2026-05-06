Pamela Genini decapitata, Dolci è indagato: cosa stanno cercando in casa sua

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto: è clamorosa e drammatica la svolta nell'indagine sul furto nel cimitero di Strozza della testa dal feretro della 29enne barbaramente uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre con decine di coltellate dal compagno Gianluca Soncin.

Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato e messo sotto torchio per ore dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. I carabinieri del Comando provinciale di Bergamo si stanno recando presso l'abitazione dell'uomo per una perquisizione.