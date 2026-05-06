Profanazione della tomba di Pamela Genini, nuovo interrogatorio per Francesco Dolci

Dolci, che si dichiara amico di Pamela dal 2019 e suo ex compagno, si è presentato in mattinata presso il Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo dove sarà sentito. La settimana scorsa gli inquirenti, dopo aver visionato le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza risalenti a qualche giorno prima della macabra scoperta del 23 marzo, avevano dichiarato una compatibilità "tra l'80% e il 90%" tra Francesco Dolci e la sagoma di un uomo davanti al cimitero di Strozza.

"Non sono mai entrato di notte nel cimitero. Se anche fosse, non vuole dire niente". Francesco Dolci, ai micro...

Dolci è stato convocato al termine di una serie di audizioni durante le quali i carabinieri di Bergamo hanno sentito alcune amiche di Pamela e un ex fidanzato, in quanto persone in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Nelle ultime settimane, ha preso piede tra gli inquirenti l'ipotesi di un soggetto ossessionato dalla vittima, in particolare al suo volto, dal momento che la salma di Pamela è stata trovata senza testa. Intervenuto alla trasmissione "Dentro la Notizia", Dolci ha però contestato questa versione sostenendo che la modalità d'esecuzione con cui è stata aperta la bara, ovvero segando la lastra di zinco, non sarebbe quella che utilizzerebbe una persona ossessionata con il viso di Pamela.

"È un ossessionato? Che fosse ossessionato dalla bellezza di Pamela, dal volto di Pamela... ma le scintille vanno verso l'interno e avrebbero rovinato il volto di Pamela - sostiene Dolci - quindi una persona ossessionata che ha utilizzato almeno una volta un flessibile e sa benissimo che volano scintille incandescenti non può aver fatto questo".