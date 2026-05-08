FdI stronca Elly Schlein: "Vuole rifare il video cambiando qualche parola?"

Nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, Giorgia Meloni ha ricevuto il neoeletto premier ungherese Péter Magyar a Palazzo Chigi. L'incontro è stato definito "proficuo" dalla premier e ha consolidato la "solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria". Eppure, c'era chi, dopo la vittoria di Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile scorso, affermava con convinzione: "Quello che è certo è che ha perso Orbán, ma con lui ha perso Trump e ha perso Giorgia Meloni".
Le parole, smentite in toto dalle immagini che arrivavano da Palazzo Chigi, appartengono alla segretaria del Pd, Elly Schlein. Già, perché la segretaria, dopo la sconfitta di Orbán, era arrivata a celebrare la fine del sovranismo: "Il tempo dei sovranisti - sosteneva - è finito, il tempo delle destre nazionaliste è finito. Ha vinto la libertà. Ha vinto la democrazia. Ha vinto la voglia d'Europa".
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Parole che, ora, tornano di stringente attualità. I profili social di Fratelli d'Italia hanno infatti rilanciato il video in cui Schlein si spendeva nel sancire il tramonto delle 'destre-destre', un semplice escamotage per mettere in evidenza lo scollamento tra le parole di Elly e la realtà. FdI infatti ha montato le immagini con quelle dell'incontro tra Meloni e Magyar, i sorrisi e le strette di mano. A corredo, un commento, tranchant: "Segretaria, anche questa volta ci ha regalato un assist. Vuole rifare il video magari cambiando qualche parola?". Niente da aggiungere...