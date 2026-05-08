Alpini eroi a Genova, salvano la vita a un uomo colpito da infarto. Sinistra muta

Silvia Salis, ogniqualvolta ce ne sia stata l'occasione, si è sempre scagliata contro gli alpini. Prima, votando, con la sua Giunta comunale, contro il documento presentato in Consiglio a difesa dell’onore degli alpini, poi sgomberando un mini accampamento nei giardinetti di via Ceccardi. Ora però, dopo che tre alpini hanno salvato la vita a un uomo al Porto Antico di Genova, la sindaca non ha potuto fare altro che riconoscere il gesto eroico delle penne nere.

"A nome mio e della città - sottolinea Salis in una nota - voglio ringraziare Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito per il loro gesto. Davanti ad una persona in difficoltà non hanno esitato, sono intervenuti con prontezza, competenza e generosità, mettendo a disposizione degli altri la propria preparazione e il proprio senso di responsabilità. È un gesto che ha salvato una vita e che merita la gratitudine di tutta Genova".