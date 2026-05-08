Alpini eroi a Genova, salvano la vita a un uomo colpito da infarto. Sinistra muta

Silvia Salis, ogniqualvolta ce ne sia stata l'occasione, si è sempre scagliata contro gli alpini. Prima, votando, con la sua Giunta comunale, contro il documento presentato in Consiglio a difesa dell’onore degli alpini, poi sgomberando un mini accampamento nei giardinetti di via Ceccardi. Ora però, dopo che tre alpini hanno salvato la vita a un uomo al Porto Antico di Genova, la sindaca non ha potuto fare altro che riconoscere il gesto eroico delle penne nere.
"A nome mio e della città - sottolinea Salis in una nota - voglio ringraziare Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito per il loro gesto. Davanti ad una persona in difficoltà non hanno esitato, sono intervenuti con prontezza, competenza e generosità, mettendo a disposizione degli altri la propria preparazione e il proprio senso di responsabilità. È un gesto che ha salvato una vita e che merita la gratitudine di tutta Genova".
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Il fatto risale a mercoledì 6 maggio quando, poco dopo le 17, vicino al Bigo, tre alpini sono intervenuti prontamente su un uomo colto da infarto, praticandogli per circa 20 minuti il massaggio cardiaco e alternandosi l’un l’altro fino all’arrivo dei soccorsi.
La vicenda è stata raccontata sui social dal figlio della moglie dell’uomo salvato, che ha voluto ringraziare pubblicamente i militari: "Volevo pubblicamente ringraziare i due alpini che nella giornata di mercoledì 06/05/26 verso le 17 in zona Porto Antico (vicino al Bigo) a Genova hanno effettuato per ben 20 minuti la manovra di massaggio cardiaco, alternandosi l’un l’altro, al fine di salvare la vita del marito di mia mamma. Senza il loro pronto e tenace intervento la persona in questione non sarebbe sopravvissuta".