Genova, alpino denuncia: "Mi hanno accerchiato e rubato la penna"

"Mi trovavo nella zona del porto vecchio - ha raccontato l'alpino in un video - in una delle vie un po' chiuse di Genova, quelle vie strette, eravamo con due o tre amici del gruppo della sezione Alpini Germania e siamo stati aggirati da una ventina di ragazzi , tutti giovani, ci hanno accerchiati e uno mi ha fregato la penna alpina e subito è scappato".

Sta spopolando, sui gruppi social degli Alpini e dell'Adunata, il video pubblicato da un alpino che denuncia uno spiacevole episodio avvenuto nei vicoli intorno al Porto Antico di Genova, dove un gruppo di ragazzi ha circondato e insultato l'uomo, portandogli anche via la penna nera dal cappello. Nel capoluogo ligure è attualmente in corso la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini .

"Io - ha continuato l'uomo - ho cercato di raggiungerli e ho visto dove l'ha messa ma sono stato accerchiato da ragazzi e ragazze che mi dicevano 'guerrafondaio'".

L'alpino racconta di avere provato a dialogare con i giovani. "Gli ho detto che io non c'entro niente con la guerra, io non ho fatto niente, ma a un certo punto ho deciso di lasciar stare e andare via perché poteva andare a finire male, erano tutti i ragazzi giovani tutti i sinistroidi e me ne sono andato via".

"Ragazzi - ha concluso l'uomo amareggiato - queste cose fanno male veramente, non è il fatto della penna, domani me ne compro un'altra, anche se è un peccato perché è una penna che portavo da 25 anni sul cappello, ma fa male vedere questi ragazzi senza cultura che non sanno niente, ma va bene così, che ci volete fare io ai miei figli ho insegnato qualcos'altro, avanti così grazie buonasera a tutti".