Il grafico che ammutolisce la sinistra: ecco l’ultima sfida vinta da Meloni

L'Italia fa meglio anche della Spagna , tanto amata ed esaltata dalla sinistra, che ne ha fatto un modello da seguire. La realtà, tuttavia, dice che il Paese iberico è, nonostante gli elogi dell'opposizione, il peggiore nell'Unione Europea in questa classifica.

La propaganda della sinistra smentita dai fatti. Nel 2025 in Italia, sotto il governo Meloni , il numero di persone a rischio povertà ed esclusione sociale è sceso ai minimi storici . Lo dicono dati Eurostat, i quali certificano anche un andamento migliore del nostro Paese rispetto a Francia e Germania, dove il dato cresce.

Sono numeri che per Fratelli d'Italia rappresentano "la conferma che dire basta all'assistenzialismo della sinistra per puntare su salario giusto e piano casa è la strada giusta", ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ai telegiornali.

Queste invece le dichiarazioni della vicecapogruppo Fdi alla Camera, Augusta Montaruli: "Con il Governo Meloni rischio di povertà è calato di un ulteriore 1,8% tra il 2022 e il 2025. I numeri non sono opinioni e quelli pubblicati oggi da Eurostat certificano che le politiche di questo governo hanno portato la povertà ai minimi storici. Mentre la sinistra fuori dalla realtà continua a dipingere l'immagine di un'Italia in ginocchio, i dati la smentiscono".