Garlasco, cosa ascoltava Sempio mentre delirava in auto su Chiara

In questi monologhi Sempio torna sulle tre telefonate effettuate a casa Poggi tra il 7 e l’8 agosto 2007, una settimana prima dell’omicidio. Scimmiotta inoltre una voce femminile e manifesta esplicitamente la paura di essere intercettato, riferendosi a quanto già accaduto durante la prima inchiesta, poi archiviata.Particolarmente significativo, secondo gli investigatori, è il fatto che Sempio affronti anche il tema dei video intimi di Chiara Poggi e del suo fidanzato Alberto Stasi proprio mentre ascolta il podcast sul caso.

Nuovi e inquietanti dettagli emergono dalle intercettazioni nell’indagine bis sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Secondo quanto riportato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano in una nota inviata alla Procura di Pavia, Andrea Sempio , attualmente indagato, è stato ascoltato mentre parlava da solo nella sua auto con sottofondo un podcast dedicato proprio all’omicidio della giovane.I militari sottolineano che i “soliloqui” di Sempio avvenivano mentre ascoltava un podcast sul delitto.

Un particolare che i carabinieri ritengono rilevante ai fini dell’indagine.La precisazione dei carabinieri arriva dopo che alcuni stralci delle intercettazioni erano circolati nei giorni scorsi, letti da molti come una sorta di confessione indiretta. Gli inquirenti chiariscono così il contesto: le frasi pronunciate da Sempio non sono state dette nel vuoto, ma mentre l’uomo stava ascoltando una ricostruzione audio dell’omicidio di Garlasco.Queste nuove acquisizioni rafforzano il filone investigativo che ruota attorno alla figura di Andrea Sempio, amico storico di Marco Poggi, fratello di Chiara. Gli investigatori stanno ora analizzando con attenzione tutti i soliloqui intercettati per valutarne il peso probatorio, soprattutto in relazione alle telefonate e alla conoscenza di dettagli potenzialmente riservati.