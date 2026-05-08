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Andrea Sempio, il dialogo immaginario coi Carabinieri: "Stia tranquillo!", "Porca putt***!"

venerdì 8 maggio 2026
Andrea Sempio, il dialogo immaginario coi Carabinieri: "Stia tranquillo!", "Porca putt***!"

1' di lettura

Un diluvio. Il giorno dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio continuano a filtrare indiscrezioni sugli atti dell'inchiesta. Sulle intercettazioni ambientali, in particolare, che sarebbero oltre 250. Molte delle quali captate all'interno della Panda verde all'interno della quale l'indagato si spendeva in continui soliloqui.

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Ed è in uno di questi colloqui con se stesso che Sempio parla del nuovo avviso di garanzia appena ricevuto. Insomma, ha appena scoperto di essere nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. È il pomeriggio del 26 febbraio 2025 e a bordo della sua vettura Sempio sbotta: "Porca putt***, che vogliono questi... avviso di garanzia".

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Le frasi captate vengono messe in relazione dagli inquirenti alla sua "iniziale reazione quando venne contattato dai carabinieri di Voghera per una notifica". "Porca putt*** - ripete l'indagato - ancora con questa storia... Quindi cosa mi devo aspettare ora?", poi Sempio sbuffa. Ed è a questo punto che il commesso pare imbastire una sorta di dialogo immaginario con i carabinieri: "Stia tranquillo, non è che la portiamo via", afferma. Dunque la risposta: "Ci credo molto poco!".

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