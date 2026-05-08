Andrea Sempio, il dialogo immaginario coi Carabinieri: "Stia tranquillo!", "Porca putt***!"

Ed è in uno di questi colloqui con se stesso che Sempio parla del nuovo avviso di garanzia appena ricevuto. Insomma, ha appena scoperto di essere nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. È il pomeriggio del 26 febbraio 2025 e a bordo della sua vettura Sempio sbotta: "Porca putt***, che vogliono questi... avviso di garanzia".