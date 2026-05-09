Garlasco, "cosa c'è dietro il ghigno di Sempio": la relazione choc dei carabinieri

L’analisi del RaCIS dei Carabinieri su Andrea Sempio, nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, si concentra soprattutto sul suo atteggiamento durante le interviste. Pur mantenendo in generale "un assetto controllato, rigido e senza evidenziare scostamenti di ‘colore’ emotivo", l’elemento più rilevante emerso è un inopportuno e dissonante "sorriso tipo ‘ghigno’".Questo ghigno appare in particolare quando Sempio deve rispondere a "domande dirette, improvvise e impreviste" sull’inchiesta che lo riguarda. I carabinieri lo interpretano come "un segnale di forte disagio emotivo e di inquietudine interiore, piuttosto che un segnale di impassibilità".L’uomo resta composto anche davanti a immagini "ad altissimo impatto emotivo" della scena del crimine e le sue risposte seguono sempre "un ‘copione’ accuratamente preparato in precedenza".
Tuttavia è proprio nelle situazioni di maggiore pressione che emerge il ghigno, tradendo un’inquietudine interiore che rompe il controllo rigido mostrato nel resto del comportamento. L’analisi psicologica tocca sogni in cui "si descrive come un protagonista violento", bullismo, difficoltà relazionali con le donne e altri aspetti della personalità, ma il filo conduttore resta questo ghigno incongruo.
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Anche l’uso di termini generici e neutrali per riferirsi al delitto ("il caso, la vicenda, sta roba qua") viene letto come meccanismo difensivo per "allontanare da sé il fatto stesso" e abbassare l’angoscia legata all’evento.Il ghigno rappresenta quindi la crepa più evidente nel controllo emotivo di Sempio, segnalando disagio e inquietudine proprio nei momenti chiave delle interviste. I carabinieri ricordano comunque l’obbligo di basarsi su elementi oggettivi.