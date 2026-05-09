Garlasco e la famiglia Poggi, "Sempio ha rubato il video con Marco": il tassello che spiega tutto?

Nell'informativa conclusiva depositata dai carabinieri di Milano emerge infatti un passaggio ritenuto centrale dagli investigatori: il "soliloquio" intercettato nell'auto di Andrea Sempio. Una conversazione definita "a tratti angosciante", dalla quale, secondo gli inquirenti, sarebbe emersa la piena consapevolezza di Sempio rispetto alla situazione in casa Poggi nei giorni del delitto e all'esistenza dei filmati privati e intimi realizzati da Chiara Poggi e Alberto Stasi .

Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio , ecco che dalla procura di Pavia filtra un'ipotesi, o meglio una convinzione degli inquirenti, utile per completare il puzzle dell'impianto accusatorio in questa nuova inchiesta sul giallo infinito del delitto di Garlasco . Secondo gli investigatori, Sempio avrebbe rubato insieme a Marco Poggi il video intimo di Chiara. E anche per questa ragione i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini.

L'inchiesta su Andrea Sempio, il caso di Garlasco e gli ultimi dirompenti avvenimenti, fanno alzare la tensione alle...

Per gli investigatori, quei contenuti non sarebbero mai stati condivisi con altre persone. Eppure, sottolineano i carabinieri, i video erano presenti nel computer dell'abitazione della famiglia Poggi. Da qui il sospetto che Sempio possa averli visti (ed esserne entrato in possesso) in presenza di Marco Poggi oppure appropriandosene di nascosto attraverso una pen-drive trovata nella casa della vittima e riesaminata durante le ultime consulenze informatiche.

Nelle carte si legge che "Andrea era perfettamente a conoscenza del fatto che Chiara fosse rimasta sola a casa". E ancora: "Ed è certamente inquietante che fosse a conoscenza dei video che Chiara e Alberto Stasi avevano consapevolmente girato riprendendo la propria intimità che certamente non avevano condiviso con nessuno". Un elemento che, sempre secondo l'informativa, avrebbe spinto Chiara Poggi a proteggere quei file con una password, temendo che "il proprio segreto potesse essere stato violato".