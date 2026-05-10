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Eboli, 70enne sbranato da un pastore tedesco al centro commerciale

domenica 10 maggio 2026
Eboli, 70enne sbranato da un pastore tedesco al centro commerciale

1' di lettura

Ormai è cronaca quotidiana: cani che azzannano, sbranano. L'ultimo drammatico caso si è registrato ad Eboli, provincia di Salerno. La vittima un uomo di 70 anni. L'episodio si è verificato nella mattinata di sabato 9 maggio all'interno del Cilento Outlet Village, centro commerciale frequentato a clienti e famiglie. Fortunatamente, nonostante la paura, le condizioni dell'anziano non sono gravi.

Secondo quanto ricostruito, il 70enne stava passeggiando con il suo bassotto quando un pastore tedesco, al collare del suo giovane proprietario, avrebbe tentato di aggredire il cane di piccola taglia. A quel punto l'uomo sarebbe intervenuto per proteggere il cagnolino, finendo con l'essere azzannato dal cane di grossa taglia.

La scena ha scatenato il panico nel centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Vopi, la Pubblica Assistenza Volontari Pronto Intervento, arrivati con un'ambulanza inviata dal 118 dell'Asl di Salerno. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito non è stato ricoverato.

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Al termine dell'intervento, la Vopi ha ricordato attraverso una nota "l’importanza di condurre i cani al guinzaglio e con le dovute precauzioni, soprattutto in luoghi affollati. Un gesto d’amore può evitare incidenti".

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