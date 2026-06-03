Eboli, l'immigrato litiga per un parcheggio e travolge i passanti col furgone

Una banale lite per un parcheggio potrebbe trasformarsi in tragedia. Nel rione Pescara di Eboli, in provincia di Salerno, un cittadino straniero di nazionalità bulgara alla guida del suo furgone ha perso completamente la ragione. Al culmine di una lite violenta, l'uomo è salito a bordo del mezzo e ha travolto deliberatamente le persone che si trovavano sul luogo. Tra loro c'era anche una ragazzina minorenne, di appena 15 anni.

Al momento, il bilancio è pesante. Come riporta il Secolo d'Italia, tra le persone investite dal furgone, ci sono due feriti trasportati d'urgenza in ospedale che si trovano in prognosi riservata per gravi lesioni agli arti. La minorenne, invece, non ha riportato ferite gravi. Anche grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, che hanno identificato e denunciato lo straniero con l'accusa di lesioni.