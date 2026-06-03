Eboli, l'immigrato litiga per un parcheggio e travolge i passanti col furgone

Una banale lite per un parcheggio potrebbe trasformarsi in tragedia. Nel rione Pescara di Eboli, in provincia di Salerno, un cittadino straniero di nazionalità bulgara alla guida del suo furgone ha perso completamente la ragione. Al culmine di una lite violenta, l'uomo è salito a bordo del mezzo e ha travolto deliberatamente le persone che si trovavano sul luogo. Tra loro c'era anche una ragazzina minorenne, di appena 15 anni.
Al momento, il bilancio è pesante. Come riporta il Secolo d'Italia, tra le persone investite dal furgone, ci sono due feriti trasportati d'urgenza in ospedale che si trovano in prognosi riservata per gravi lesioni agli arti. La minorenne, invece, non ha riportato ferite gravi. Anche grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, che hanno identificato e denunciato lo straniero con l'accusa di lesioni.
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"Se per un semplice parcheggio si arriva a investire delle persone, con il coinvolgimento di una minore alla quale auguriamo pronta guarigione, significa che la situazione è fuori controllo - il commento di Fratelli d'Italia -. Chi governa deve garantire condizioni di legalità e sicurezza come valori concreti e non semplici parole. La mancanza di controllo alimenta la sensazione diffusa che tutto sia consentito. L’episodio avvenuto nelle ultime ore è gravissimo e impone riflessione oltre la cronaca. Non si tratta di attribuire responsabilità dirette. Ma chi governa deve garantire condizioni di legalità, controllo del territorio e sicurezza come valori concreti e non semplici parole".