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Garlasco, Alberto Stasi attacca Andrea Sempio: "Totale mancanza di rispetto"

domenica 10 maggio 2026
Garlasco, Alberto Stasi attacca Andrea Sempio: "Totale mancanza di rispetto"

1' di lettura

"Totale mancanza di rispetto". Alberto Stasi apostrofa così la scelta di Andrea Sempio, allora indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, di non presentarsi in Procura a Pavia. È il 20 maggio 2025 e gli inquirenti hanno chiamato in contemporanea entrambi. Per un errore nella convocazione i legali del 38enne decidono, come la legge gli consente, di non varcare la porta del Palazzo di giustizia.

Una notizia che Stasi, con i suoi legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis commentano quando è terminato l'interrogatorio, il procuratore capo Fabio Napoleone e l'aggiunto Stefano Civardi escono dalla stanza, e manca solo la rilettura del verbale. Stasi - come si legge nel verbale in possesso dell'Adnkronos - "con due occhiate la prima all'avvocato De Rensis la seconda all'avvocata Bocellari li invita a guardare la telecamera, verosimilmente al fine di ricordare loro che la registrazione è ancora attiva".

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È il legale a dare notizia dell'assenza di Sempio spiegando che "hanno battuto la notizia gli organi di stampa non è un'indiscrezione...". Il discorso devia brevemente su "merendine" e "caramelle" che Stasi mangia a lavoro, poi il condannato per il delitto di Garlasco sentenzia in modo laconico: "Totale mancanza di rispetto", concetto condiviso dai legali. 

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