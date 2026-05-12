Andrea Sempio, l'enigma: quella telefonata di 1 secondo dopo la morte di Chiara Poggi

Ora Andrea Sempio ha anche perso l'unico alibi che lo scagionava dall'omicidio di Chiara Poggi. Il famoso scontrino di Vigevano, quello che ha sempre sostenuto di avere, è "inattendibile" per la procura di Pavia. Quindi il 38enne "ha ben potuto compiere l'omicidio" della 26enne la mattina del 13 agosto 2007. Sempio, infatti, non si trovava a Vigevano per acquistare un libro alla libreria Feltrinelli.

Ricostruiamo la fascia oraria. Tra le 9.12 e le 12.15 circa Chiara Poggi ha disattivato l'allarme della villetta di via Pascoli a Garlasco. L'amico di infanzia di Marco Poggi aveva sempre dichiarato che quella mattina aveva raggiunto intorno alle 10 il centro di Vigevano. Lì aveva lasciato l'auto in un parcheggio a pagamento di piazza Sant'Ambrogio. Un euro nel parchimetro e il tagliando per un'ora di sosta. Dalle 10.18 alle 11.18. Trovato il negozio chiuso, torna subito indietro. Il biglietto esposto sul cruscotto finisce nel vano portaoggetti.