Piertracatella, "i sospettati non sono più 5 ma due": la soluzione è vicinissima

Si stringe il cerchio dei sospettati intorno al duplice omicidio di Pietracatella, in Molise, dove nei giorni di Natale hanno perso la vita per avvelenamento madre e figlia. Fonti investigative rivelano che, al momento, la pista familiare è quella più accreditata. Negli ultimi giorni, infatti, gli interrogatori della Squadra Mobile a diversi testimoni si sono focalizzati sui parenti delle famiglie Di Ielsi e Di Vita. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Insomma, tre possibili sospetti sarebbero stati scartati.
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Le stesse fonti fanno anche sapere che sarà necessario aspettare ancora alcune settimane prima di giungere alle prime conclusioni delle indagini. Nel frattempo, dalle prime dichiarazioni emerse durante gli interrogatori dei testimoni sono emerse diverse contraddizioni che andranno chiarite. Le audizioni in Questura proseguiranno fino a sabato 16 maggio. Solamente dopo verrà eseguito un nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.
L’avvocato Vittorino Facciolla, legale della famiglia Di Vita, è intervenuto per commentare le ultime indiscrezioni emerse. Ha escluso categoricamente l’esistenza di gravi litigi o tensioni familiari tali da spiegare il duplice omicidio. "Normali litigi, anzi meno dei normali litigi", ha dichiarato all’Ansa. Secondo il legale, né Gianni Di Vita, né Alice, né gli altri familiari stretti riescono a spiegarsi cosa possa aver scatenato una simile tragedia.