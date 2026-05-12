Piertracatella, "i sospettati non sono più 5 ma due": la soluzione è vicinissima

Si stringe il cerchio dei sospettati intorno al duplice omicidio di Pietracatella, in Molise, dove nei giorni di Natale hanno perso la vita per avvelenamento madre e figlia. Fonti investigative rivelano che, al momento, la pista familiare è quella più accreditata. Negli ultimi giorni, infatti, gli interrogatori della Squadra Mobile a diversi testimoni si sono focalizzati sui parenti delle famiglie Di Ielsi e Di Vita. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Insomma, tre possibili sospetti sarebbero stati scartati.