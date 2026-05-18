Salim El Koudri all'avvocato: "Sapevo che quel giorno morivo"

"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo…". È l'unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri, l'attentatore che sabato pomeriggio ha falciato sette persone nel centro di Modena, ha riferito al suo avvocato Fausto Gianelli che oggi lo ha incontrato nel carcere di Modena.

"Non ha un perché, non ha una ragione e sembra ricordare cose che ha fatto un altro", ha detto il legale del 31enne. "Mi ha detto - ha raccontato l'avvocato - 'io quel giorno sono uscito pensando di morire', non di uccidere e neanche di uccidermi, di morire". Prosegue Gianelli: "Quando gli ho detto 'Invece hai rischiato di uccidere delle persone' per lui è stata un'affermazione come se l'avesse sentita, raccontata. Lui non ha memoria di quello che ha fatto".