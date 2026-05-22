Salim El Koudri, l'attentatore di Modena era un mantenuto: come passava le sue giornate

Prima le telefonate alle agenzie interinali, poi le richieste insistenti di lavoro all’università, dopo i rifiuti ripetuti e le risposte cariche di frustrazione, fino alle accuse di discriminazione e agli insulti: “bastardi cristiani”. Poi le ore chiuso in casa a giocare e infine la corsa in auto contro i passanti nel cuore di Modena. Gli investigatori stanno ricostruendo così la traiettoria di Salim El Koudri, 31 anni, italiano di seconda generazione, accusato della tentata strage di sabato in via Emilia Centro. Un quadro che unisce precarietà lavorativa, isolamento progressivo e un disagio psichico già noto, mentre la Procura di Modena cerca di individuare il possibile fattore scatenante delle ultime settimane. L’inchiesta si concentra sul materiale sequestrato nell’abitazione del 31enne: un cellulare in uso e altri dismessi; due tablet, computer, hard disk, chiavette Usb, taccuini, agende, cronologie internet e movimenti della PostePay.

Tra gli elementi al vaglio anche una quindicina di fogli manoscritti in arabo: appunti personali, testi religiosi, nomi, contatti e annotazioni varie che saranno tradotti e analizzati riga per riga per verificare eventuali collegamenti o segnali utili alla ricostruzione. Per ora non emergono elementi che indichino legami con ambienti estremisti o percorsi di radicalizzazione. Tantomeno frequentazioni nelle vicine moschee. Gli investigatori descrivono piuttosto un uomo sempre più isolato, economicamente sostenuto dai genitori e progressivamente assorbito dalla ricerca di un impiego mai arrivato. Per mesi avrebbe contattato agenzie interinali e conoscenti con insistenza quotidiana, anche più volte al giorno, lamentando rifiuti e silenzi e sostenendo di essere discriminato perché straniero. Alcuni residenti lo ricordano mentre discuteva animatamente al telefono proprio su questo tema, in strada o nei pressi della sua abitazione.