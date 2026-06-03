Garlasco, il confronto tra Sempio e il padre sul Dna. Spunta il giallo della tazzina

Nel corso dell'ultima puntata di Storie italiane, in onda tutti i giorni su Rai 1, si è parlato del caso Garlasco. Al centro del dibattito, il rifiuto da parte di Andrea Sempio di sottoporsi alla consulenza psichiatrica e le ultime intercettazioni.
Da Garlasco, prende la parola l'inviata Olga Mascolo: "Andrea Sempio ha deciso attraverso i suoi legali di non collaborare con la Procura, intenzionata a valutare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e attuale attraverso una consulenza psichiatrica, la sua capacità di stare in giudizio allo stato attuale e la sua pericolosità sociale. Questi sono i quesiti a cui deve rispondere il professor Catanesi, che dovrà quindi basarsi sul materiale raccolto dai Carabinieri, sono stati acquisiti fino a 30 diari, oltre a diversi altri elementi. La consulenza che il RACIS ha già fatto su di lui non può rientrare in un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, ma può farlo la consulenza psichiatrica non appena sarà effettuata".
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Poi, spazio a nuove intercettazioni, con particolare attenzione a quella che risale a novembre 2025, dove Sempio e il padre discutono sul perché il Dna di Stasi non fosse presente in maniera preponderante nei rilievi: "Lo stanno dicendo tutti, che Stasi sia rimasto in casa fino a sera, a mangiare la pizza, giorni prima a frequentare comunque lei, non c’è il DNA di Stasi. Cioè questo qua ha fatto cinque o sei giorni con lei, in casa o no, per fare o disfare quello che vuoi, non c’è il DNA [incomprensibile]. Non ha una logica, ma il punto è, il fatto che non ci sia il DNA di Stasi…", dice Giuseppe Sempio.
"Quindi? Che cosa ne consegue il fatto che si sia trovato il DNA di Stasi?", chiede Andrea. "Ne consegue che secondo me hanno fatto di tutto per poter restare. Secondo me quello che ha fatto quelle indagini lì lo sapevano già che questo si piglia poco. E allora cosa è successo? Che qualcuno [incomprensibile] ha fatto una magagna in più, una bella magagna", replica il padre.
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Tra le altre intercettazioni, ad attirare particolarmente l'interesse è quella in cui Andrea Sempio parla della scatola dei cereali, della tazzina del thé e del Fruttolo, usati da Chiara Poggi per la colazione. "Quelli - afferma l'indagato - sicuro non li ho toccati, quindi sono tranquillo". In studio, però, non ci si spiega come Sempio sappia della tazzina, di cui, all'epoca dell'intercettazione, non si era sostanzialmente mai parlato. Il giornalista Riccardo Signoretti parla del "giallo della tazzina", mentre il medico legale Pasquale Bacco dichiara: "La tazzina diventa un elemento discriminante, una persona può dire di essere stata a casa e avere toccato tutti gli alimenti, ma la tazzina si lava, è un elemento ancora più forte".