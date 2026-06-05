Roma, "ho ammazzato mia madre": l'orrore di un 48enne, dove ha nascosto il corpo

Un uomo di 48 anni uccide la madre al culmine di una lite in casa e poi nasconde il cadavere: l'orrore è avvenuto a San Vittorino Romano, periferia est della Capitale. L'assassino, che è stato fermato dai carabinieri e ha confessato in caserma, avrebbe messo il corpo della donna, di 78 anni, in un manufatto in cemento. Lì sarebbe stato rinvenuto dai carabinieri della locale stazione. Le indagini erano scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte di alcuni familiari.

I carabinieri della compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati avevano subito avviato gli accertamenti, riuscendo così a risalire all'abitazione dove madre e figlio vivevano insieme. Sentito e messo alle strette dagli investigatori, l'uomo sarebbe crollato ammettendo tutte le sue responsabilità: "Ho ammazzato mia madre". Dopodiché avrebbe indicato alle forze dell'ordine il manufatto in cui aveva nascosto il corpo dell'anziana.