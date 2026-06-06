Dua Lipa, matrimonio a Palermo? E i giornali inglesi infangano la Sicilia: "Covo della mafia"

I giornali inglesi infangano la Sicilia, la regione italiana scelta come location di matrimonio dalla pop star Dua Lipa e dal compagno Callum Turner. Dopo un'intima e ristretta cerimonia civile a Londra, la cantante e l'attore hanno deciso di festeggiare in grande in Italia, per la precisione a Palermo, dove stanno già iniziando ad arrivare celebrità da tutto il mondo. La notizia, però, è stata presentata in maniera a dir poco sgarbata da alcune testate britanniche, che non sono riuscite a partorire nulla di meglio se non il solito cliché, accostando le bellezze dell'isola agli stereotipi della criminalità organizzata.
Il Telegraph, per esempio, ha dato la notizia delle nozze da favola definendo l'area scelta come "ex covo della mafia siciliana", in riferimento a Bagheria e a Villa Valguarnera, scelta per il ricevimento. Non è stato da meno il tabloid Sun, che si è lanciato con un titolo piuttosto offensivo per la regione e l'Italia intera: "Sole, mare e sopranos, il passato brutale dell'isola amato dalle star". Immediata la reazione indignata della Sicilia e di tutto il Paese.
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Per placare la polemica, quindi, i quotidiani hanno provato a correre ai ripari: il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo, passando dall'espressione "covo della mafia" a "ex covo della mafia". Una correzione importante che, comunque, non è si è dimostrata sufficiente a mettere un punto al dibattito. "Prendo atto della modifica, una correzione doverosa che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate - ha dichiarato Renato Schifani, presidente della regione -. Tuttavia, questa modifica non basta. Il danno d'immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta". E ancora: "È grave che una testata prestigiosa abbia scelto di richiamare un cliché che mortifica un intero popolo. Per questo ritengo che la semplice correzione del titolo non sia sufficiente. Mi aspetto dal Telegraph delle scuse ufficiali alla Sicilia e ai siciliani".