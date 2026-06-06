Dua Lipa, matrimonio a Palermo? E i giornali inglesi infangano la Sicilia: "Covo della mafia"

I giornali inglesi infangano la Sicilia, la regione italiana scelta come location di matrimonio dalla pop star Dua Lipa e dal compagno Callum Turner. Dopo un'intima e ristretta cerimonia civile a Londra, la cantante e l'attore hanno deciso di festeggiare in grande in Italia, per la precisione a Palermo, dove stanno già iniziando ad arrivare celebrità da tutto il mondo. La notizia, però, è stata presentata in maniera a dir poco sgarbata da alcune testate britanniche, che non sono riuscite a partorire nulla di meglio se non il solito cliché, accostando le bellezze dell'isola agli stereotipi della criminalità organizzata.

Il Telegraph, per esempio, ha dato la notizia delle nozze da favola definendo l'area scelta come "ex covo della mafia siciliana", in riferimento a Bagheria e a Villa Valguarnera, scelta per il ricevimento. Non è stato da meno il tabloid Sun, che si è lanciato con un titolo piuttosto offensivo per la regione e l'Italia intera: "Sole, mare e sopranos, il passato brutale dell'isola amato dalle star". Immediata la reazione indignata della Sicilia e di tutto il Paese.