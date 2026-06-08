Pietracatella, svolta in Procura: ricina, chi finisce sotto torchio

Tra gli appuntamenti più attesi c'è l'interrogatorio di Laura Di Vita , cugina di Gianni Di Vita , marito e padre delle vittime, previsto nei prossimi giorni. Nessuna decisione, invece, è stata ancora presa riguardo a un eventuale nuovo sopralluogo nell'abitazione di Pietracatella, che resta sotto sequestro da oltre cinque mesi.

A quasi sei mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi , 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita , l'indagine coordinata dalla Procura continua a muoversi su più fronti. In Questura, a Campobasso, gli investigatori hanno infatti deciso di ampliare il numero delle persone ascoltate. Non soltanto parenti, ma anche amici e conoscenti della famiglia , nella speranza di raccogliere elementi utili a ricostruire il contesto in cui si è consumata la tragedia.

"Stava quasi in silenzio. Stava in piedi, ma non aveva la forza di parlare. Per me, Antonella aveva già capi...

A scandire i tempi dell'inchiesta sono soprattutto gli accertamenti tecnici ancora in corso. Entro la fine di giugno dovranno essere consegnati i dati estratti dallo smartphone di Alice Di Vita, l'altra figlia della famiglia, che secondo gli investigatori non era presente al pasto durante il quale madre e figlia sarebbero state contaminate dalla sostanza tossica.

Successivamente arriveranno gli esiti delle analisi sui telefoni cellulari e sui computer sequestrati nell'abitazione. Attesa anche per le conclusioni delle autopsie che, dopo diverse proroghe, dovrebbero essere depositate entro una ventina di giorni. Passaggi considerati decisivi per cercare di dare finalmente un nome e un volto a chi ha provocato una delle vicende più inquietanti degli ultimi anni in Molise.