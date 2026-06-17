Gaia Tortora, "guardate Dassilva": le pesantissime parole su toghe e Garlasco

"Il giorno in cui fu arrestato, tra l’altro, era il giorno del mio esame di terza media. Ho deciso - spiega - di fare la giornalista perché, trovandomi dentro quella vicenda, lessi cose che definire assurde sarebbe poco. C’erano cattiverie, astio, falsità. Non credevo a quello che leggevo nella stragrande maggioranza dei casi".

"Non sbiadisce neanche un po’, anche perché al di là degli aspetti personali è una vicenda che ti porta quasi ogni giorno a interrogarti, a chiederti che cosa è cambiato, che cosa non è cambiato e perché. È parte della mia vita quotidiana . Poi, quando arrivano ricorrenze come questa, naturalmente tutto si riacutizza", ha raccontato in un'intervista a Leggo.it.

"Ricordo tutto come se fosse ieri. È una ferita viva, non è qualcosa che si cancella o che sbiadisce". A 43 anni esatti dall'arresto di papà Enzo - in quello che si è poi rivelato essere uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana -, Gaia Tortona non riesce ancora a darsi pace.

Sullo stato di salute attuale della giustizia italiana, Gaia si mostra leggermente ottimista: "La giustizia non è buona o cattiva in sé. Ci sono problemi strutturali, tempi ancora troppo lunghi e aspetti che secondo me andavano corretti attraverso il referendum. Però vedo anche segnali importanti. Ad esempio - continua - l’assoluzione di Louis Dassilva. Non è una questione di schierarsi tra innocente e colpevole. Il punto è che era stato chiesto l’ergastolo e tutti si aspettavano una condanna. Invece è arrivata un’assoluzione perché il fatto non sussiste. Significa che la Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi per infliggere la pena massima. Se non ho elementi sufficienti, ti assolvo. Questo per me è un passo avanti importante".

Secondo la figlia di Enzo, il caso Garlasco ha, in parte, cambiato la giustizia nel nostro Paese: "Non condivido che diventi un’ossessione televisiva da talk show, però l’attenzione mediatica esercita sempre una pressione sulle corti e su chi deve giudicare. Lo si legge spesso anche nelle sentenze. Il caso Garlasco ha riportato al centro una riflessione fondamentale: se non ho elementi certi per togliere la libertà a una persona per tutta la vita, nel dubbio devo assolverla. Questo dice il nostro ordinamento". Non mancano le critiche al processo mediatico nei confronti di Andrea Sempio: "È già considerato colpevole da moltissime persone, anche se non sappiamo ancora quale sarà l’esito dell’indagine. È un tema enorme. È successo a lui e, prima ancora, era successo ad Alberto Stasi. Il rischio della gogna mediatica è sempre presente. Il caso Garlasco ha avuto il merito di mantenere alta l’attenzione su una vicenda complessa, ma è anche diventato il carburante del 99 per cento dei talk show italiani. Purtroppo il meccanismo funziona così".

Infine, Gaia si rammarica per la vittoria del "no" nell'ultimo referendum sulla giustizia: "Aspettavo una riforma da moltissimo tempo. Era un’occasione importante che però è stata gestita male anche da chi l’ha promossa. Alla fine è finita nel frullatore della politica e di tutto il resto. È andata come è andata. Secondo me era un’opportunità per completare un percorso di riforma iniziato molti anni prima. È stato più facile alimentare paure e raccontare quella riforma come un attacco alla magistratura piuttosto che spiegare realmente di cosa si trattasse".