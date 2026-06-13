Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Mirandola, choc a scuola: il ragazzino punta la pistola alla testa del prof, "dammi le sigarette"

di
Libero logo
sabato 13 giugno 2026
Mirandola, choc a scuola: il ragazzino punta la pistola alla testa del prof, "dammi le sigarette"

1' di lettura

Un episodio di grave tensione si è verificato all’interno dell’istituto superiore “Galileo Galilei” di Mirandola, in provincia di Modena, dove un professore sarebbe stato minacciato da uno studente armato di quella che si è poi rivelata una pistola a pallini.

L’arma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, sarebbe stata puntata alla testa del docente durante una lezione con la richiesta: «Dammi le sigarette o sparo». Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 21 maggio in una classe prima dell’indirizzo professionale. In quell’occasione, il docente si trovava alla cattedra quando sarebbe stato avvicinato alle spalle da un gruppo di studenti. Uno di loro avrebbe quindi estratto l’arma, una riproduzione molto realistica di una pistola vera, puntandola alla tempia del professore. L’intera scena, sempre secondo la ricostruzione giornalistica, sarebbe stata anche ripresa con un video.

Dopo l’accaduto, l’insegnante ha formalizzato la segnalazione attraverso una nota sul registro di classe e ha informato la dirigenza scolastica. La scuola, da parte sua, avrebbe scelto la linea del riserbo in merito a eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti. L’istituto non è nuovo a episodi di tensione interna: in passato, infatti, aveva fatto discutere un episodio di presunte violenze tra studenti durante la ricreazione, descritto come un “incontro di boxe”, che aveva portato il consiglio d’istituto ad adottare misure disciplinari nei confronti dei responsabili, tra cui l’esclusione dagli scrutini finali. L’episodio riapre l’attenzione sul tema della sicurezza all’interno degli ambienti

tag
scuola
violenza

"Basta spot gender" Sulla sessualità in classe serve il consenso dei genitori

Riforma storica Scuola, bordata alla sinistra: il divieto di propaganda gender è legge

Choc in una scuola media Pisa, ragazzina attira la compagna in bagno e la prende a forbiciate

ti potrebbero interessare

Il caso della ricina, svolta nella chat " Voleva il divorzio", qui cambia tutto

Il caso della ricina, svolta nella chat " Voleva il divorzio", qui cambia tutto

Redazione
Secondo voi il bollo auto verrà mai abolito?

Secondo voi il bollo auto verrà mai abolito?

Bollo auto da abolire: dal cuore di Forza Italia una proposta clamorosa

Bollo auto da abolire: dal cuore di Forza Italia una proposta clamorosa

Redazione
Lilli Gruber, il marito e Gratteri: oscurata la serie tv, un caso spinoso

Lilli Gruber, il marito e Gratteri: oscurata la serie tv, un caso spinoso

Redazione