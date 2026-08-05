Lecce, marocchino ricoperto di sangue aggredisce gli agenti e spacca tutto. Poi il taser...

L'ennesima aggressione in una città italiana. A Lecce un 50enne marocchino ha dato in escandescenze in piazza Castromediano, nel centro storico della città. Il nordafricano si è ferito scagliandosi contro delle vetrine. Poi ha lanciato sedie e tavolini. E infine ha preso a testate un ombrellone. Non contento, lo straniero ha anche inveito pesantemente contro alcune passanti.
Così sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, dopo l'allerta lanciata dai commercianti. Dal canto suo, il 50enne marocchino ha opposto resistenza ed è stato bloccato dagli stessi agenti grazie al taser. Giancarlo Capoccia, assessore alla Sicurezza, ha ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo grazie al quale si è "evitato il peggio".
Milano, anziano massacrato con una mazza nel bar chiuso: orrore del branco egizianoPicchiato con una mazza da baseball e sequestrato per 48 ore. Nonostante ciò trova la forza per denunciare tutto ...
Sotto al video caricato da "Welcome to Favelas" su Instagram in tanti hanno lasciato commenti pieni di sdegno: "Sicuramente saranno indagati i proprietari dei locali per cattiva manutenzione alle vetrine", "Caso isolato numero 192920865478", "Vetri troppo taglienti indaghino i proprietari delle attività...", "A Bologna il sindaco ha già organizzato la manifestazione contro i carabinieri?", "Chiamate Sanchez che lo remigra", "Ingegnere o dottore?", "Manifestazione a Bologna venerdì a sostegno dei povero ingegnere", "Daranno la colpa agli agenti perché non sono intervenuti tempestivamente in modo che lui non si facesse male", "La Meloni riferisca in Parlamento...".