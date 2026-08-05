Lecce, marocchino ricoperto di sangue aggredisce gli agenti e spacca tutto. Poi il taser...

L'ennesima aggressione in una città italiana. A Lecce un 50enne marocchino ha dato in escandescenze in piazza Castromediano, nel centro storico della città. Il nordafricano si è ferito scagliandosi contro delle vetrine. Poi ha lanciato sedie e tavolini. E infine ha preso a testate un ombrellone. Non contento, lo straniero ha anche inveito pesantemente contro alcune passanti.

Così sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, dopo l'allerta lanciata dai commercianti. Dal canto suo, il 50enne marocchino ha opposto resistenza ed è stato bloccato dagli stessi agenti grazie al taser. Giancarlo Capoccia, assessore alla Sicurezza, ha ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo grazie al quale si è "evitato il peggio".