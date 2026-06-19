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Alberto Stasi uomo libero: ecco le prime immagini

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venerdì 19 giugno 2026
Alberto Stasi uomo libero: ecco le prime immagini

2' di lettura

Polo bianca a maniche corte, pantaloni scuri, zainetto in spalla e occhiali da sole. Alberto Stasi è un uomo libero. E, come è giusto che sia, è anche libero di circolare per strada come un cittadino qualunque. Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianuigi Nuzzi su Rete 4, ha mandato in onda in esclusiva le immagini dell'unico condannato per il caso del delitto di Garlasco. L'ex fidanzato di Chiara Poggi è parso sorridente, anche se intercettato dalle telecamere della trasmissione. 

Intanto è arrivata è stato confermato che Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha tentato il suicidio. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in Rianimazione. Le sue condizioni sono stabili ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.

"Un campanello di allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni", aveva detto ieri l'avvocato Cataliotti, dopo la notizia del ricovero in mattinata della 66enne per una overdose di farmaci. I legali di Sempio hanno fatto notare che attorno alla vicenda Garlasco e, in particolare, sulla madre del commesso c'è un "clima di odio" sui social e online che sta proseguendo anche in queste ore, perché continuano ad arrivare messaggi contro di lei. La famiglia, da quanto riferito, non sa ancora quando Daniela Ferrari potrà essere dimessa e resta per ora nel reparto di Rianimazione per tutti gli accertamenti necessari.

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