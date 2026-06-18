Andrea Sempio, la conferma: la madre ha tentato il suicidio

Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio ricoverata da ieri in Rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmarci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in Rianimazione. Le sue condizioni sono stabili ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.

"Un campanello di allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni", aveva detto ieri l'avvocato Cataliotti, dopo la notizia del ricovero in mattinata della 66enne per una overdose di farmaci. Oggi sempre i legali di Sempio fanno notare che attorno alla vicenda Garlasco e, in particolare, sulla madre del commesso c'è un "clima di odio" sui social e online che sta proseguendo anche in queste ore, perché continuano ad arrivare messaggi contro di lei. La famiglia, da quanto riferito, non sa ancora quando Daniela Ferrari potrà essere dimessa e resta per ora nel reparto di Rianimazione per tutti gli accertamenti necessari.