Lodi alla Maturità: il record del Sud Italia

Nella giornata di ieri sono stati resi noti i dati concernenti l’ultimo esame di maturità. Da essi risulta che il 99,8% dei candidati ha superato l’esame e che c’è stato un aumento vistoso dei diplomati con lode. Le prime agenzie e i primi commenti a questi dati insistono sul fatto che l’aumento più rilevante delle lodi si sia registrato al Sud, cioè proprio là dove le prove Invalsi che attestano la preparazione degli studenti danno i risultati peggiori. Come giudicare questo dato? I diplomati con lode sono infatti ben 3.018 in Campania, 2.104 in Puglia, 1.165 nel Lazio, 1.928 in Sicilia, 1.042 in Calabria. Decisamente più contenuti i dati concernenti il Nord: 760 le lodi in Lombardia, 523 in Veneto, 482 in Toscana, 185 in Liguria e 150 in Friuli Venezia Giulia.

INVALSI

L’elemento da tener presente è che la contraddizione con i dati Invalsi è in buona parte apparente e non reale. Il concetto su cui fermare l’attenzione è quello di “dispersione scolastica implicita”, che è centrale nelle rilevazioni dell’Istituto. Esso misura la condizione in cui gli studenti terminano un ciclo scolastico non raggiungendo le competenze di base minime richieste italiano, matematiche e inglese. Le ultime rilevazioni hanno attestato un forte calo di questo indice su base nazionale, ma anche una marcata differenza fra le varie parti d’Italia. Il Nord, ad esempio, registra tassi molto bassi, che corrispondono al numero delle bocciature registrate: il Piemonte si attesta al 4,6%, la Lombardia scende al 2,6%, Veneto e Friuli Venezia Giulia, le regioni più virtuose sono all’1,9% e all’1,7%. La fotografia della realtà attestata dalle bocciature all’esame di maturità è nelle regioni settentrionali quasi perfetta.