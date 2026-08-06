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Multe, arriva Vergilius Plus: come verremo "massacrati" dal super-tutor

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giovedì 6 agosto 2026
Multe, arriva Vergilius Plus: come verremo "massacrati" dal super-tutor

2' di lettura

Dimenticatevi dei tutor tradizionali. In Italia è arrivato il Vergilius Plus. Si tratta di un dispositivo di controllo della velocità media e istantanea che consente di avere una visuale a 360° sulla strada. Ed è in grado di leggere le targhe automaticamente consentendo così un'immediata identificazione dei veicoli. Tradotto: controlla la velocità in maniera accurata e individua subito eventuali violazioni del codice stradale. E si tratta di un grande passo avanti rispetto ai tradizionali tutor. Il motivo? Effettua doppie rivelazioni perché dispone di telecamere intelligenti capaci di leggere la targa ma anche di riconoscere il veicolo (auto, camion, moto). 

Ma non finisce qui. Verifica in tempo reale la regolarità della copertura assicurativa, lo stato di revisione ed eventuali denunce pendenti, e analizza i dati, garantendone l’affidabilità. Il Vergilius Plus è operativo dallo scorso 4 agosto e, al momento, copre 211 chilometri di strada nei seguenti tratti: Autostrada A2 “Del Mediterraneo”, tra Salerno e Buonabitacolo (Salerno); Strada Statale 1 “Aurelia”, tra il km 11+950 e il km 23+500; Strada Statale 7 quater “Domitiana”, dal km 44+630 al km 54+300; Strada Statale 309 “Romea”, tra il km 1+680 e il km 7+080; Strada Statale 145 Var “Sorrentina”, all’interno della Galleria Santa Maria di Pozzano (Napoli), dal km 0+072 al km 4+950.

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"A differenza del controllo della velocità istantanea, questo sistema incentiva una guida più regolare e responsabile per tutta la percorrenza della tratta monitorata, riducendo il rischio di incorrere in un sinistro stradale - il comunicato della Polizia di Stato -. L’introduzione di Vergilius Plus rappresenta un’ulteriore evoluzione nell’impiego delle nuove tecnologie al servizio della sicurezza stradale. L’obiettivo non è semplicemente individuare le violazioni, ma soprattutto promuovere comportamenti di guida più consapevoli e responsabili".

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