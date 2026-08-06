Garlasco, Giuseppe Brindisi: "Cosa accadrà a settembre". Sempio sempre più nei guai

"È evidente che le indagini furono fatte male, se per colpa o dolo non si sa ancora, ma non si può giustificare quegli errori con la scusa che polizia e carabinieri locali non erano preparati a sufficienza per un caso così complesso": Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete 4, lo ha detto al settimanale Gente a proposito del delitto di Garlasco, ovvero l'uccisione della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia nel 2007. Unico condannato per l'omicidio l'ex fidanzato Alberto Stasi. Mentre oggi nel mirino della Procura di Pavia, che ha riaperto le indagini, c'è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

"Ci fu sciatteria e quegli errori hanno condizionato poi i processi e le sentenze", ha aggiunto il conduttore. Che poi, parlando di Stasi assolto in primo e secondo grado, ha sottolineato: "Nei Paesi anglosassoni sarebbe finita lì, tanto più che Alberto viene assolto anche in appello". E ancora: "La cosa più scandalosa è che la Cassazione prende per vera la storia dell’incidente domestico, di cui però Alberto in realtà non parla mai, è frutto della deduzione di due carabinieri. Questa però diventa la pietra angolare della condanna in appello bis. Il procuratore generale Oscar Cedrangolo nella V sezione di Cassazione la definirà senza mezzi termini 'bufala'. Sosterrà che gli indizi contro Stasi non reggono, che se davvero avesse ucciso Chiara avrebbe meritato 30 anni, mica i 16 ai quali era stato condannato. Eppure, Alberto finisce in carcere".