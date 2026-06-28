Meteo, Arriva la "nebbia da avvezione": cosa significa e quando finisce il caldo

La mattina di domenica 28 giugno le coste della Toscana, in particolare il litorale livornese, si sono risvegliate avvolte da un fitto banco di nebbia marittima, un fenomeno insolito ma strettamente collegato all'intensa ondata di caldo che sta interessando la regione. La foschia, comparsa all'alba e rimasta visibile per diverse ore, è nota in meteorologia come nebbia da avvezione.

Questo fenomeno si verifica quando una massa d'aria molto calda e umida scorre sopra una superficie marina relativamente più fredda. Il contrasto termico provoca la condensazione del vapore acqueo nei bassi strati dell'atmosfera, dando origine alla nebbia. Affinché il banco raggiunga la costa è necessario anche un debole flusso di venti meridionali, capace di spingerlo verso il litorale senza disperderlo.

Secondo il meteorologo Lorenzo Catania, come riporta ilTirreno, la comparsa della nebbia è un segnale dell'evoluzione della massa d'aria responsabile dell'ondata di calore che negli ultimi giorni ha fatto registrare temperature record in Francia. L'aria in arrivo sull'Italia risulta infatti più calda della superficie del mare, favorendo la formazione del fenomeno e annunciando un ulteriore aumento delle temperature.

Nei prossimi giorni la Toscana dovrà quindi affrontare la fase più intensa del caldo, con valori destinati a salire ancora e a superare sensibilmente le medie stagionali. Un primo cambiamento è atteso tra l'inizio di luglio e mercoledì, quando l'arrivo di correnti più asciutte e la possibilità di temporali potrebbero favorire un graduale calo delle temperature, portando un primo sollievo dopo giorni di afa e caldo intenso.