Meteo, Ferragosto di fuoco e poi ribaltone: precipitano le temperature di 10 gradi

Dopo il caldo africano delle ultime settimane, la svolta meteorologica è a un passo: lo conferma Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui le roventi masse d'aria subtropicali provenienti dal Nord Africa continueranno a dominare il Mediterraneo ancora per qualche giorno, per poi lasciare spazio a un clima totalmente diverso. Se tra oggi, giovedì 13 agosto, e sabato 15, l'afa e le temperature elevate continueranno ad essere le protagoniste assolute da mattina a sera, con l'eccezione di qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sui rilievi montuosi, la vera svolta è attesa a partire da domenica 16 agosto, quando un ciclone in formazione sul Nord Europa comincerà a spostarsi verso il Mediterraneo portando la prima vera perturbazione della stagione.

Lo scontro tra masse d'aria diametralmente opposte scatenerà rovesci temporaleschi che colpiranno prima Alpi e Prealpi e poi si estenderanno rapidamente alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Fenomeni intensi sono previsti anche in Liguria e lungo la costa toscana. Oltre ai temporali, non si escludono improvvisi colpi di vento, locali grandinate e un generale calo delle temperature.